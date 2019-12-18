Ремонт DSG

Пару слов, что же такое DSG

DSG – от английского Direct Shift Gearbox или немецкого Direkt Schalt Getriebe – это семейство роботизированных преселективных коробок переключения передач с двойным сцеплением. Почему «преселективных»? Потому что в конструкции трансмиссии объединены два контура передачи крутящего момента: для четных и нечетных передач. В момент передачи силы через один конур другой тоже замыкается (на следующую передачу), но крутится «в холостую». В нужный момент на него происходит перевод крутящего момента. За счет этого переключение передач происходит практически мгновенно, и достигается наилучшая динамика разгона автомобиля.

По сути, в устройстве кпп DSG инженеры смогли объединить как-бы две механические коробки, за переключение передач в которых отвечает блок управления, называемый мехатроник. Конечно, как и в любом устройстве, в коробке дсг есть как свои плюсы, так и мунусы. О преимуществах и недостатках данной трансмиссии читайте здесь.

Подробнее про двойной контур передачи крутящего момента можно посмотреть в следующем видео.