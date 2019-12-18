Ремонт DSG

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Пару слов, что же такое DSG

DSG – от английского Direct Shift Gearbox или немецкого Direkt Schalt Getriebe – это семейство роботизированных преселективных коробок переключения передач с двойным сцеплением. Почему «преселективных»? Потому что в конструкции трансмиссии объединены два контура передачи крутящего момента: для четных и нечетных передач. В момент передачи силы через один конур другой тоже замыкается (на следующую передачу), но крутится «в холостую». В нужный момент на него происходит перевод крутящего момента. За счет этого переключение передач происходит практически мгновенно, и достигается наилучшая динамика разгона автомобиля.

По сути, в устройстве кпп DSG инженеры смогли объединить как-бы две механические коробки, за переключение передач в которых отвечает блок управления, называемый мехатроник. Конечно, как и в любом устройстве, в коробке дсг есть как свои плюсы, так и мунусы. О преимуществах и недостатках данной трансмиссии читайте здесь.

Подробнее про двойной контур передачи крутящего момента можно посмотреть в следующем видео.

Ремонт DSG

Виды и типы роботов ДСГ

Изначально данная трансмиссия разрабатывалась для концерна Volkswagen инженерами Borg-Warner (DSG-6 DQ250 с «мокрым» сцеплением), далее подключилась компания LUK, совместно с которой была сделана и пущена в серийное производство DSG-7 DQ200 с «сухим» сцеплением.

На текущий момент все виды ДСГ трансмиссии можно разделить на «мокрые» и «сухие» - по типу и расположению сцепления, а также на 6- и 7-ступенчатые – по количеству передач.

При этом только одна коробка имеет 6 передач и при этом относится к «мокрому» типу – это DSG-6 DQ250. «Сухой» кпп является только DSG-7 0AM / 0CW (DQ200). Остальные – это 7-ступенчатые трансмиссии, в которых сцепление находится в общем масляном контуре коробки, т.е. являются «мокрым».

Ремонт кпп DSG-7 0AM

DSG-7 0AM

Ремонт кпп DSG-6 02E

DSG-6 02E

Ремонт кпп DSG-7 0BH

DSG-7 0BH

Ремонт кпп DSG-7 0B5

DSG-7 0B5

Что подразумевает под собой ремонт DSG

Отметим, что любая роботизированная кпп VAG состоит из трех основных элементов:

  1. Механическая часть – редуктор. Это основная часть коробки, состоящая из валов, шестерен, подшипников, вилок переключения передач и пр.
  2. Сцепление. Данные узел отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию.
  3. Мехатроник. Это электро-гидравлические «мозги» DSG. Именно данный узел, получая данные со всевозможных датчиков, заведует переключением передач и работой коробки.

Таким образом, в каждом конкретном случае ремонт ДСГ может включать восстановление ее различных узлов. Их перечень и стоимость может определить только качественная диагностика автомобиля, проведенная опытным мастером с использованием специализированного оборудования. Наиболее «типовыми» процедурами являются следующие.

Основные работы
  • Замена сцепления;
  • Ремонт мехатроника;
  • Переборка коробки;
  • Замена двухмассового маховика;
  • Ремонт демпфера;
  • Замена сальников;
  • Замена масла;
  • Адаптация трансмиссии.

Замена сцепления DSG

Симптомы неисправности

Отметим, что сцепление выходит из строя по причине естественного физического износа. Затормозить этот процесс можно только правильной эксплуатацией автомобиля. И, конечно же, очень легко «убить» сцепление агрессивным стилем езды. Основные симптомы для замены модуля следующие:

  • залипание и пробуксовки при переключении передач;
  • потеря динамики разгона;
  • следы масла на корпусе кпп.

Что касается «мокрого» сцепления – тут уместно говорить о ремонте, поскольку чаще всего меняются только фрикционные диски, а не узел в сборе.

Довольно часто вместе с заменой сцепления целесообразно заменить двухмассовый маховик, поскольку ресурс данных деталей примерно одинаков. К моменту полного износа одного из них, второй тоже находится «на грани». И если не поменять «убитый» маховик, это приведет к ускоренному износу нового сцепления, дополнительным повреждениям кпп и последующему повторному ремонту.

Цена

от 16 000 руб.

- это стоимость замены сцепления на кпп DSG «под ключ». Минимальная цена включает в себя б/у блок сцепления и все работы по его установке и регулировке.

Подробнее по ценам смотрите ниже.

Смотреть видео о замене сцепления на DSG-7 в T-ONE Automotive

Ремонт мехатроника DSG

Симптомы неисправности

Мехатроник (блок управления) выходит из строя чаще всего из-за неполадок в других узлах трансмиссии или несвоевременного / некачественного обслуживания кпп. Например, из-за сильно загрязненного масла забиваются соленоиды, из-за заклинившей вилки может «взорваться» гидравлика и т.п.

Когда может потребоваться ремонт (основные симптомы):

  • ощущаются явные рывки при переключении передач;
  • автомобиль дергается при начале движения и разгоне;
  • коробка переходит в аварийный режим, на панели загорается сервисный ключ;
  • трансмиссия перестает переключать передачи и пр.

Следует также отметить, что иногда целесообразнее не ремонтировать, а заменить мехатроник на аналогичный узел от другого автомобиля. При этом потребуется обязательная прошивка под нужное авто.

Цена

от 5 990 руб.

- это минимальная стоимость восстановления мехатроника, включающая в себя его переборку и промывку.

В случае необходимости замены деталей, в частности, электронной платы или комплектующих гидравлики - цена увеличивается на стоимость этих запчастей.

Подробнее смотрите ниже.

Смотреть видео о ремонте мехатроника на DSG-7 0B5 S-Tronic в T-ONE Automotive

Капитальный ремонт DSG

Неисправности

Под капремонтом коробки понимается полная разборка механической части (редуктора) с дефектовкой и заменой вышедших из строя деталей. Для коробок дсг самыми частыми неисправностями по данному пункту являются:

  • износ подшипников первичного и вторичного валов;
  • выход из строя вилки переключения передач.

Также переборка коробки требуется для качественной промывки всей системы от продуктов износа или замены внутреннего фильтра.

Цена

от 14 990 руб.

- в минимальную стоимость входит: демонтаж / монтаж кпп, полный разбор, дефектовка, промывка, сборка.

В случае необходимости замены деталей, в частности, подшипников, датчиков, валов и пр. - цена увеличивается на стоимость этих запчастей.

Смотреть видео о переборке DSG-7 0AM в T-ONE Automotive

Отметим также, что после завершения любых из перечисленных мероприятий требуется обязательная адаптация системы. А в некоторых случаях адаптация DSG способна устранить неприятные симптомы в работе коробки вообще без механического вмешательства в трансмиссию.

Цены

Сколько стоит ремонт DSG

Цены на ремонт и восстановление кпп-роботов VAG в наших автосервисах очень демократичны. По оценкам наших клиентов, стоимость ремонта DSG у нас в 2-3 раза ниже аналогичных работ официальных дилеров. При этом мы даем гарантию на все услуги в 2 года или 60 000 км. пробега.

Общее

Наименование Цена, р.
Диагностика трансмисии от бесплатно
Эвакуация до техцентра от бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

DSG

Наименование Цена, р.
Адаптация
DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 DSG-7 DQ200 		от 990 *
Замена и регулировка сцепления
DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 DSG-7 DQ200 		от 3 990
Замена сцепления "под ключ" (б/у запчасти + работа)
DSG-7 DQ200 		от 16 000
Замена сцепления "под ключ" (новое LUK + работа)
DSG-7 DQ200 		от 29 000
Замена сцепления "под ключ" (контрактное + работа)
DSG-7 DQ200 		от 29 000
Показать еще
Замена мехатроника (работа)
DSG-7 DQ200 DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 		от 1 990
Ремонт мехатроника
DSG-7 DQ200 DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 		от 5 990
Замена электронной платы мехатроника
DSG-7 DQ200 		от 15 000
Ремонт гидравлики мехатроника
DSG-7 DQ200 		от 25 000
Замена двухмассового маховика (со снятием КПП)
DSG-7 DQ200 DSG-6 DQ250 		от 5 990
Замена двухмассового маховика (со снятием КПП)
DSG-7 DQ500 		от 7 990
Замена двухмассового маховика (со снятием КПП)
DSG-7 DL501 		от 10 990
Ремонт двухмассового маховика
DSG-7 DQ200 DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 		от 11 990
Замена сальников КПП
DSG-7 DQ200 DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 		от 490
Снятие - установка кпп
DSG-7 DQ200 DSG-6 DQ250 		от 4 990
Снятие - установка кпп
DSG-7 DQ500 		от 6 990
Снятие - установка кпп
DSG-7 DL501 		от 9 990
Переборка + дефектовка
DSG-7 DQ200 DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 		от 6 990
Капремонт (ремонт редуктора) "под ключ"
DSG-7 DQ200 DSG-6 DQ250 		от 14 990
Капремонт (ремонт редуктора) "под ключ"
DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 		от 16 990
Замена масла "под ключ"
DSG-7 DQ200 DSG-7 DQ500 DSG-7 DL501 DSG-6 DQ250 		от 3 300

* бесплатно при проведении ремонтных мероприятий

Бесплатная диагностика*
Ремонт кпп в рассрочку

Примеры работ

За время деятельности мы отремонтировали тысячи машин с кпп-роботами ДСГ. Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы.

DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника

Volkswagen Multivan | DSG-7 DQ500
Год выпуска: 2012, пробег: 190 000 км.

Причина обращения

Автомобиль прибыл в сервис своим ходом. Водитель пожаловался на дерганье и вибрирование авто при смене передач, а также дерганье и стук при запуске двигателя.

Подробности ремонта

Первоначально была проведена комплексная диагностика. Она указала на проблемы в работе маховика. Было принято решение заменить отработавший свое маховик на новый модуль. Также была установлена новая корпусная втулка под подшипник и проведена перепрессовка самого радиального игольчатого подшипника. После этого КПП была собрана и возвращена на свое место.

Далее в систему было залито новое масло. Проведена адаптация системы и выполнено ее тестирование в условиях реального эксплуатирования. Вся работа заняла буквально один день. Клиент доволен, мы тоже.

DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника # 1
DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника # 2
DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника # 3
DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника # 4
DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника # 5

Ремонт DSG 6 на VW Tiguan (кпп в аварийном режиме)

Volkswagen Tiguan | DSG-6 DQ250
Год выпуска: 2011, пробег: 163 700 км.

Причина обращения

К нам приехал Фольксваген Тигуан. Проблема заключается в том, что коробка dsg 6 dq250 переходит в аварийный режим. Сначала помогал перезапуск двигателя, теперь находится в этом режиме постоянно.

Подробности ремонта

Начинаем ремонт с диагностики. Подключаем компьютер, заходим в ошибки и читаем все неисправности. Определив неисправность мехатроника, приступаем к его ремонту. Внимание! С неисправным блоком управления невозможно достоверно определить ошибки остальных частей коробки. Например, неисправный процессор может показывать критический износ сцепления, а на самом деле оно может быть полностью в исправном состоянии. Для качественной диагностики DSG требуется исправное состояние мехатроника.

При снятии мехатроника видим обильные масляные выделения на кпп и двигателе, значит для решения проблемы однозначно снимаем кпп, заодно проведем осмотр сцепления и дефектовку коробки передач.

Для восстановления рабочего состояния кпп потребовалось заменить двухмассовый маховик, сальник задний коленвала, комплект стальных и фрикционных дисков сцепления, внутреннею проводку мехатроника DSG 6 DQ250. Поменяли фильтры, масло и провели адаптацию.

Ремонт DSG 6 на VW Tiguan (кпп в аварийном режиме) # 1
Ремонт DSG 6 на VW Tiguan (кпп в аварийном режиме) # 2
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Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5

Audi Q5 | DSG-7 DL501
Год выпуска: 2009, пробег: 110 000 км.

Причина обращения

К нам в сервис приехала Ауди Q5 с кпп ДСГ 0В5. Высвечиваются ошибки по трансмиссии, авто пинается при переключении передач.

Подробности ремонта

Авто прибыло после диагностики у оф. дилера. Там были приговорены на замену сцепление и мехатроник. Ценник, как выразился хозяин машины, "космический".

Наша диагностика подтвердила, что проблема действительно со сцеплением и блоком управления. Однако мы предложили клиенту отремонтировать его модуль, а не покупать новый. На что он согласился, а мы с успехом сделали.

В итоге установили новый блок сцепления, отремонтировали и перепрошили мехатроник, коробку промыли, установили на автомобиль, провели адаптацию. Тестовая поездка показала, что все сделано отлично. А клиент доволен, что сэкономил значительную сумму денег.

Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5 # 1
Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5 # 2
Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5 # 3
Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5 # 4
Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5 # 5
Замена сцепления + ремонт мехатроника на DSG 7 0B5. Audi Q5 # 6

Ремонт мехатроника ДСГ 7 на Фольксваген Пассат В7

Volkswagen Passat | DSG-7 DQ200
Год выпуска: 2012, пробег: 78 200 км.

Причина обращения

Приехал Passat B 7. Владелец сказал, что из сапуна мехатроника выдавливает масло и через 15 минут езды вылетает ошибка. Других неисправностей во время движения не обнаружено.

Подробности ремонта

Выдавливание масла провоцирует избыточное давление, что говорит о постоянной работе электронасоса мехатроника. Диагностика подтверждает его неисправность. Снимаем мехатроник, разбираем, осматриваем. В данном случае пришлось поменять корпус гидроблока и электронную плату. Устанавливаем все на место и адаптируем.

Один рабочий день и владелец забирает исправный автомобиль с рекомендацией замены сцепления, по причине его естественного износа.

Ремонт мехатроника ДСГ 7 на Фольксваген Пассат В7 # 1
Ремонт мехатроника ДСГ 7 на Фольксваген Пассат В7 # 2
Ремонт мехатроника ДСГ 7 на Фольксваген Пассат В7 # 3
Ремонт мехатроника ДСГ 7 на Фольксваген Пассат В7 # 4
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Отзывы

Почитать отзывы клиентов о ремонте DSG в техцентрах T-ONE Automotive можно на независимых ресурсах, таких как Яндекс.Карты или Google.Maps. Ссылки на них даны на соответствующей странице сайта. Вот что о нас говорят клиенты:

Дмитрий на Фольксваген Туран
Дмитрий

25.02.2020

Итак, пройдено 400 км после заезда в этот сервис. Машина ведёт себе возможно лучше, чем при покупке! ... Подход у сервисменов правильный - наглядно показать и обьяснить выявленные недостатки а решение о ремонте остаётся только за владельцем. Ничего лишнего не предлагалось, цены на з/ч тут же проверил по поставщикам и получилось все ровно, нет необходимости скакать по всей Москве в поисках. В Итоге на пробеге 172000 км ремонт мехатроника, замена подшипников, первичного вала, сальников, маховика и конечно сцепления. Машина сейчас работает как с коробкой гидротрансформатором, очень доволен!...

# ремонт Volkswagen Touran

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Ксюша - Ауди А3
Ксения

18.01.2020

Выражаю огромную благодарность, за проведенные работы с моей ауди а3 - 475!
Я всем очень довольна! Предоставили бесплатную эвакуацию до сервиса! Провели качественную диагностику в моем присутствии! позже по тел. Сообщили о всех деталях необходимых ремонтных работ и их стоимость! Отремонтировали быстро! Очень понравилось вежливое отношение и наличие гарантии на работы! Все работает на ура!!! Через 1000 км обязательно приеду на адаптацию! Спасибо!

# ремонт Audi A3

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Андрей - Гольф
Андрей

18.12.2019

Вечером в центре города встал на своем гольфе 016 посреди улицы с ошибкой коробки, в поиске в интеренее первым сервисом был T-one Automotive, цены/отзывы неплохие, позвонил, пригнали мне эвакуатор бесплатно, подождали меня (работают до 20:00 приехал только к 21) пока я все пробки собрал на эвакуаторе, в сервисе продиагностировали, сказали что нет давления в коробке, надо смотреть. На следующий день написали прислали фото, все наглядно, звонили обсуждали каждую мелочь и цену каждой детали и работы. Все понравилось, цены ниже чем у ОФ и по срокам быстрее. Рекомендую!

# ремонт Volkswagen Golf

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Еще отзывы

Эвакуатор

Бесплатно

Диагностика

Бесплатно

Гарантия

2 года или 60 000 км

Рассрочка

до 24 мес.

* при проведении ремонта в любом техцентре сети T-ONE / подробные условия /