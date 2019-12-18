Ремонт DSG

DQ500 на VW Multivan: замена маховика и радиального подшипника
Причина обращения
Автомобиль прибыл в сервис своим ходом. Водитель пожаловался на дерганье и вибрирование авто при смене передач, а также дерганье и стук при запуске двигателя.
Подробности ремонта
Первоначально была проведена комплексная диагностика. Она указала на проблемы в работе маховика. Было принято решение заменить отработавший свое маховик на новый модуль. Также была установлена новая корпусная втулка под подшипник и проведена перепрессовка самого радиального игольчатого подшипника. После этого КПП была собрана и возвращена на свое место.
Далее в систему было залито новое масло. Проведена адаптация системы и выполнено ее тестирование в условиях реального эксплуатирования. Вся работа заняла буквально один день. Клиент доволен, мы тоже.